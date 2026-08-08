El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado una jornada fría, ventosa y con probabilidad de chaparrones durante la mañana en Mar del Plata, con una temperatura mínima de 5° y una máxima que alcanzará los 10°.

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Durante la mañana se prevén chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El viento soplará desde el oeste a velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado. La temperatura llegará a los 10°, mientras que el viento rotará al sudoeste y mantendrá velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

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Hacia la noche continuará el cielo parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones significativas. La temperatura descenderá hasta los 6°, con viento del sudoeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Para el domingo, el SMN anticipa otra jornada fría e inestable, con una mínima de 2° y una máxima de 10°. Se esperan chaparrones durante la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%, además de vientos del sudoeste y sur con ráfagas de hasta 59 km/h.

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