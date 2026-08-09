El Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon, correspondiente a agosto de 2026, elaborado por el Grupo de Estudios del Trabajo (GrET), presenta un panorama económico y laboral marcado por el crecimiento del PBI, la profundización del proceso de desindustrialización, el retroceso del consumo interno y un deterioro sostenido en los indicadores de empleo, tanto a nivel nacional como local.

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En el primer trimestre de 2026, el PBI registró un crecimiento interanual del 2,3%, acumulando seis períodos consecutivos de variación positiva. Sin embargo, el avance se concentró en sectores primarios y financieros, mientras que la industria manufacturera (-1,7%) y el comercio (-0,3%) volvieron a caer, evidenciando un proceso de primarización y pérdida de valor agregado. Frente al T1 de 2023, el incremento total del producto es de apenas 0,7%.

El informe destaca un deterioro del consumo interno, pese a que el consumo privado agregado creció 2,7%. Las ventas en supermercados (-7,3%), autoservicios mayoristas (-8,2%), centros comerciales (-14,5%) y electrodomésticos (-33,9%) muestran una caída pronunciada en la capacidad de compra de los sectores populares. La Formación Bruta de Capital también retrocedió 11,6% interanual.

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En materia de finanzas públicas, los ingresos totales disminuyeron 5% interanual en el primer semestre, lo que derivó en una caída del 26,9% en el superávit primario y del 61,5% en el superávit financiero. Las transferencias a provincias se redujeron 46,4%, mientras que los subsidios económicos crecieron 29,7%.

El sector externo mostró un superávit comercial de U$S 2311 millones en el T1 2026 y un superávit energético acumulado de U$S 5.590 millones en el semestre. No obstante, la fuga de capitales alcanzó U$S 45.828 millones entre abril de 2025 y junio de 2026, compensada principalmente con endeudamiento externo, lo que tensiona la sostenibilidad del esquema macroeconómico. Las reservas internacionales cerraron julio en U$S 49.000 millones. La inflación mensual de junio fue del 1,9%, pero el informe advierte un retraso cambiario: la inflación acumulada del semestre (16,7%) superó ampliamente la devaluación del peso (1,6%).

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En el mercado laboral nacional, la tasa de actividad se ubicó en 48,6%, el empleo en 44,8%, la desocupación en 7,9% y la subocupación en 11,1%. Se registró una pérdida de 98.858 empleos privados formales.

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En General Pueyrredon, la tasa de actividad alcanzó 51,8%, el empleo 46,9% y la desocupación 9,3%. La subocupación llegó a 10,5%, mientras que los ocupados demandantes de empleo representaron 12,3%. El empleo en empresas de 5 o más trabajadores cayó 0,9%, con un impacto especialmente severo en la construcción (-9,7%), sector que también registró un nivel elevado de despidos sin causa.

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