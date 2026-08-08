La Municipalidad de General Pueyrredon, mediante la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, presentó una nueva edición del FranquiDay, el encuentro de negocios que congregará a más de 25 firmas nacionales con inversores y emprendedores locales. La cita se llevará a cabo este jueves 13, entre las 09:30 y las 18:00, en el Torreón del Monje.

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El evento, desarrollado en conjunto con la plataforma NegoZona, se diferencia de las exposiciones convencionales al articularse en torno a reuniones mano a mano de 30 minutos agendadas con antelación entre los interesados y los representantes de desarrollo de las marcas.

La metodología busca facilitar un diagnóstico directo sobre la viabilidad financiera, el retorno de inversión y el desembarco comercial de cada propuesta en la ciudad.

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Esta convocatoria de 2026 marca el regreso de la iniciativa a Mar del Plata, punto donde tuvo su origen en 2024, para celebrar su décima entrega tras concretar un itinerario por variados centros productivos del país.

El acceso al evento es gratuito con cupos limitados. Quienes deseen asistir deberán registrarse y agendar sus turnos de entrevista a través de la plataforma web www.franquiday.com.ar. La reserva de la primera reunión validará de forma automática la inscripción.

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