Mar del Plata tendrá este lunes 10 de agosto una jornada fresca y mayormente nublada, con temperaturas que se mantendrán bajas durante todo el día.

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La mínima prevista será de 6°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 9°C. A esto se sumará el viento proveniente del sudoeste, con una velocidad cercana a los 15 kilómetros por hora.

Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo nublado a mayormente nublado, con registros que rondarán entre los 7°C y 8°C y un ambiente frío desde las primeras horas.

Por la tarde podrían aparecer algunos períodos de cielo parcialmente nublado. Será el momento más templado de la jornada, aunque el termómetro no superará los 9°C y la sensación térmica continuará siendo baja.

Las posibilidades de precipitaciones serán reducidas, con una probabilidad estimada en torno al 10%.

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Hacia la noche se espera una disminución temporaria de la nubosidad en algunos sectores, mientras que la temperatura volverá a descender y se ubicará cerca de los 8°C.

De esta manera, la nueva semana comenzará en Mar del Plata con abrigo como protagonista, cielo cubierto durante buena parte del lunes y pocas probabilidades de lluvia.

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