El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires enviará este lunes efectivos y equipos a Mar del Plata para fortalecer los operativos de prevención y seguridad. Según informaron fuentes de la cartera a El Marplatense, el personal llegará durante el mediodía y comenzará a trabajar desde hoy.

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Desde el Ministerio aclararon que, por el momento, no cuentan con información oficial sobre la llegada de fuerzas federales a la ciudad ni sobre un eventual operativo previsto para los próximos días.

La medida contempla el arribo de personal de la Policía de la Provincia y equipos del propio Ministerio de Seguridad, que se sumarán a los dispositivos que ya funcionan en Mar del Plata.

La decisión se conoce luego de distintos contactos institucionales vinculados con la situación de seguridad de la ciudad. Entre ellos, hubo gestiones del diputado provincial Alejandro Carrancio y del intendente Agustín Neme ante autoridades del área.

Por el momento, desde la Provincia confirmaron únicamente el envío de estos efectivos y equipos durante este mediodía. En tanto, no existe confirmación oficial sobre un desembarco de fuerzas federales en Mar del Plata.

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