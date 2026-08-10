Las bajas temperaturas volvieron a generar restricciones para la venta de Gas Natural Comprimido en Mar del Plata, donde desde la medianoche del domingo se redujo el suministro destinado a las estaciones de servicio que funcionan bajo contratos interrumpibles. La disposición estará vigente hasta nuevo aviso y constituye el cuarto episodio de estas características durante la actual temporada de frío.

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La decisión de las distribuidoras responde al fuerte incremento de la demanda residencial y apunta a preservar el abastecimiento de los usuarios considerados prioritarios. Dentro de ese esquema se encuentran principalmente los hogares, además de hospitales y escuelas, mientras que las estaciones de GNC y determinados establecimientos industriales pueden sufrir recortes cuando la capacidad del sistema se encuentra exigida.

El nuevo escenario comenzó a sentirse el sábado en La Plata, donde las limitaciones alcanzaron tanto a expendedoras como a industrias. Horas después, durante la madrugada del domingo, la interrupción se extendió a los usuarios con contratos interrumpibles de Mar del Plata.

La restricción, sin embargo, no significa necesariamente que todas las estaciones afectadas deban dejar de vender GNC por completo. Los establecimientos que además cuenten con contratos firmes pueden continuar despachando hasta alcanzar el volumen garantizado por ese acuerdo. Lo que queda suspendido es el consumo adicional correspondiente a la parte interrumpible.

Las estaciones también deben respetar los cupos establecidos mientras dure la medida. En caso de superar el volumen permitido, está prevista una penalización equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico de gas consumido por encima del límite.

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El nuevo recorte coincidió con otro período de temperaturas muy bajas. En Mar del Plata se registraron mínimas de 4°C y ráfagas de viento que alcanzaron los 59 kilómetros por hora, condiciones que favorecen un incremento considerable del uso domiciliario de gas para calefacción.

Uno de los puntos centrales para entender estas restricciones está en el funcionamiento de la red. El vicepresidente de la Cámara de GNC, Oscar Olivero, explicó que actualmente la principal dificultad no está vinculada con la extracción del recurso, sino con la cantidad que puede ser transportada a través de los gasoductos.

La infraestructura argentina tiene capacidad para trasladar aproximadamente 120 millones de metros cúbicos diarios. Ese volumen resulta suficiente durante gran parte del año, pero puede quedar bajo fuerte presión durante el invierno cuando las temperaturas caen y se dispara el consumo residencial.

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Según Olivero, en condiciones normales los hogares representan aproximadamente el 14% de la demanda total de gas, pero durante períodos de frío intenso esa participación puede crecer hasta ubicarse entre el 60% y el 70%. Ese salto obliga a reorganizar el abastecimiento y a reducir temporalmente la provisión destinada a usuarios que poseen contratos que contemplan interrupciones.

A esta situación se suma una característica propia del sistema: el gas no puede almacenarse en grandes cantidades para utilizarlo posteriormente. Una vez extraído e incorporado a los gasoductos, debe ser consumido dentro de la red, por lo que los picos de demanda durante jornadas particularmente frías pueden generar rápidamente tensiones en la capacidad disponible.

Por el momento no se informó una fecha concreta para levantar las restricciones en Mar del Plata. La normalización dependerá de la evolución de la demanda y de la disponibilidad del sistema de transporte de gas.

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