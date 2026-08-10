La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante de General Pueyrredon analizó este lunes el expediente vinculado al desarrollo de Plaza Rumencó, aunque su tratamiento quedó pendiente de una respuesta de la Secretaría de Legal y Técnica. El informe deberá determinar si la medida cautelar dictada sobre el predio también alcanza al avance administrativo de la iniciativa.

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El expediente propone un cambio de indicadores urbanísticos para el terreno ubicado sobre avenida Jorge Newbery, donde se proyecta el desarrollo de un paseo comercial. La iniciativa ya había avanzado en la Comisión de Obras y llegó a Legislación en medio de cuestionamientos vecinales, ambientales y judiciales.

En ese marco, el concejal Horacio Taccone explicó a El Marplatense que la comisión decidió mantener el expediente en estudio hasta recibir la respuesta solicitada. “Estamos esperando que vuelva un oficio que le hicieron a Legal y Técnica, a ver si la medida cautelar también implica suspender el avance de este expediente, que se trata de un cambio de indicadores”, señaló el edil.

Según explicó Taccone, el oficio fue enviado hace tiempo al área municipal, pero todavía no obtuvo respuesta. “Como no lo contestaron, el presidente de comisión decidió dejarlo en comisión esperando que venga el oficio, el informe, perdón”, indicó.

La medida cautelar a la que hizo referencia el concejal fue dictada en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas a partir de las intervenciones realizadas en el predio, que generaron cuestionamientos de vecinos y organizaciones ambientales. La Justicia había ordenado suspender las intervenciones materiales en el lugar.

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El proyecto que analiza el Concejo busca modificar los indicadores urbanísticos del predio para habilitar el desarrollo comercial, aunque su avance legislativo se encuentra ahora condicionado por la definición de Legal y Técnica respecto del alcance de la resolución judicial.

De esta manera, Legislación decidió no avanzar por el momento con el expediente y aguardar el informe municipal antes de adoptar una definición sobre su continuidad.

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