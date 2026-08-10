Un fuerte choque múltiple ocurrido este domingo por la tarde volvió a poner el foco sobre la Ruta Provincial 88, en el tramo que conecta Mar del Plata con Necochea. El episodio se registró cerca de las 18, entre Batán y El Boquerón, y dejó como saldo dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

Ads

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, una Chevrolet S-10 que circulaba hacia Mar del Plata impactó contra un Volkswagen Voyage y, posteriormente, cruzó hacia el carril contrario, donde chocó contra un Fiat Cronos utilizado como taxi por una empresa de Tres Arroyos. Las circunstancias que originaron la secuencia todavía son materia de investigación.

A raíz del impacto, uno de los ocupantes del Cronos quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser liberado por bomberos. En el lugar también intervinieron efectivos policiales y personal del SAME.

El herido más grave fue identificado como Alejandro Pereyra, de 54 años, quien sufrió politraumatismos, una fractura de fémur y una importante pérdida de sangre. Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

También resultó lesionada Elsa Sayas, de 50 años, quien presentó una luxación de tobillo y permaneció consciente en todo momento.

Ads

Por su parte, el conductor de la camioneta, identificado como Adrián Villa, no presentaba lesiones visibles, aunque fue derivado igualmente al HIGA para controles médicos. Según la información difundida, se negó a realizarse el test de alcoholemia y posteriormente reconoció que había consumido alcohol.

El nuevo siniestro se produjo cuando está por cumplirse un mes de la muerte de Ana “Anita” Peralta Rondanina, la adolescente de 15 años oriunda de Necochea que jugaba al vóley en Once Unidos y que falleció como consecuencia de las heridas sufridas en otro choque ocurrido el 12 de julio sobre la misma ruta, cuando regresaba en remís después de disputar un torneo en Mar del Plata.

Tras conocerse este último episodio, su madre, Andrea Rondanina, volvió a reclamar que avance la transformación de la Ruta 88 en autovía. Señaló que el nuevo choque le hizo revivir lo ocurrido con su hija y pidió que dirigentes de distintos espacios políticos prioricen una solución para el corredor vial.

Ads

Rondanina remarcó además que su reclamo no se limita al caso de Anita, sino que busca representar a las familias de todas las víctimas y a quienes utilizan diariamente la traza. También apuntó a la necesidad de garantizar el financiamiento para que los proyectos destinados a convertir la ruta en autovía finalmente puedan concretarse.

La Ruta Provincial 88 tiene aproximadamente 125 kilómetros entre Mar del Plata y Necochea y acumula un largo historial de siniestros viales. Según relevamientos citados por concejales de la región, desde 1993 se contabilizan alrededor de 120 víctimas fatales, una cifra que mantiene vigente el reclamo por una obra integral de seguridad vial.

Puede interesarte