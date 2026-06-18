El Concejo Deliberante aprobó la habilitación de Uber y otras aplicaciones de transporte, mediante una ordenanza que regula su funcionamiento, con respaldo de los bloques PRO, La Libertad Avanza, UCR + Nuevos Aires y la Coalición Cívica.

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En este contexto, el intendente Agustín Neme celebró en redes sociales la aprobación y aseguró que desde ahora “taxis y aplicaciones conviven en Mar del Plata con reglas claras”.

Al referirse al marco legal anterior, el jefe comunal señaló que se dejó atrás “una normativa que había quedado vieja, generaba conflictos y le daba la espalda a una realidad que ya existía”. Neme explicó que la medida busca modernizar el sistema de taxis y autorizar las plataformas para poner fin a una disputa histórica, lo que se traducirá en “más opciones para los usuarios, mejores condiciones para trabajar y reglas claras para todos”.

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Por último, el intendente enmarcó esta decisión dentro del perfil de gestión que busca para la localidad, afirmando que Mar del Plata es “la ciudad del sí: la ciudad que se adapta a los cambios en lugar de poner trabas”.

La normativa crea un registro municipal para las empresas de tecnología que intermedian entre pasajeros y conductores a través de plataformas digitales, estableciendo condiciones para su operación en el distrito.

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Entre los requisitos, los conductores deberán contar con licencia profesional, certificado de antecedentes penales actualizado y la documentación habilitante para circular.

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Mientras tanto que los vehículos deberán tener seguro específico, Verificación Técnica Vehicular vigente y una antigüedad máxima de 15 años.

Asimismo, se determinó que los viajes sólo podrán ser contratados mediante aplicaciones, quedando prohibida la captación de pasajeros en la vía pública, una modalidad que continuará reservada exclusivamente para el servicio de taxis.

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En paralelo, el Concejo analizará un proyecto para modernizar el sistema de taxis, que contempla la incorporación de herramientas tecnológicas y la ampliación de la antigüedad permitida de los vehículos de 10 a 15 años.