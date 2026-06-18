El Partido de General Pueyrredon se consolidó como el municipio que mayor aporte positivo realizó al crecimiento económico de la provincia de Buenos Aires durante 2025, según un informe elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

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El estudio, denominado “Cadenas Productivas Municipios Provincia de Buenos Aires 2025”, analizó la evolución del Valor Agregado Bruto (VAB) a partir de los índices de las cadenas productivas de los distintos distritos bonaerenses. En ese contexto, General Pueyrredon encabezó el ranking provincial con una incidencia de 2,4 por mil en la variación interanual 2024-2025.

De acuerdo con los datos relevados por la UNLP, el distrito superó a otros municipios de gran peso económico dentro de la provincia. La Matanza registró una incidencia de 1,5 por mil, mientras que Tres de Febrero alcanzó 1,1 por mil.

Tras conocerse los resultados, el intendente Agustín Neme destacó el posicionamiento alcanzado por General Pueyrredon y atribuyó el desempeño a una estrategia sostenida de impulso al sector productivo.

“No es casualidad. Es el resultado de una ciudad que acompaña al que quiere invertir, producir, emprender y generar empleo”, sostuvo el jefe comunal.

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Neme también señaló que el modelo de gestión local busca facilitar el desarrollo de la actividad privada y la creación de nuevas oportunidades laborales.

“Mientras algunos ponen trabas, nosotros elegimos facilitar. Mientras otros discuten, nosotros trabajamos para que haya más oportunidades”, afirmó.

Finalmente, concluyó: “Ese es el camino que seguimos construyendo todos los días. Una ciudad que dice sí al desarrollo, sí a la inversión y sí al trabajo”.

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El informe de la Universidad Nacional de La Plata también refleja que General Pueyrredon mantuvo una evolución positiva en su Valor Agregado Bruto vinculado a las cadenas productivas, consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento económico de la provincia de Buenos Aires durante 2025.

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