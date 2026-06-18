Acto por el Día de la Bandera: estudiantes harán su promesa en el Polideportivo
La ceremonia contará con participación de la Orquesta Infanto Juvenil y artistas locales, en un evento encabezado por el intendente y abierto a toda la comunidad.
Mar del Plata conmemorará el Día de la Bandera este sábado 20 a las 10:00 en el Polideportivo Islas Malvinas, con un acto oficial encabezado por el intendente Agustín Neme, donde estudiantes realizarán la tradicional promesa de lealtad a la insignia patria.
La actividad, organizada por la Municipalidad, se realizará en homenaje al fallecimiento de Manuel Belgrano y convocará a toda la comunidad a participar de una jornada de reconocimiento a los valores patrios.
Durante la ceremonia, alumnos de distintos establecimientos educativos serán protagonistas del compromiso con la bandera nacional, en un marco de respeto y celebración.
El evento contará con la participación de José Moya, quien interpretará el Himno Nacional y la canción Aurora junto a la Orquesta Municipal Infanto Juvenil, dirigida por el maestro Claudio Corradini, además de un espectáculo a cargo de artistas locales.