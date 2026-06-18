Mar del Plata conmemorará el Día de la Bandera este sábado 20 a las 10:00 en el Polideportivo Islas Malvinas, con un acto oficial encabezado por el intendente Agustín Neme, donde estudiantes realizarán la tradicional promesa de lealtad a la insignia patria.

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La actividad, organizada por la Municipalidad, se realizará en homenaje al fallecimiento de Manuel Belgrano y convocará a toda la comunidad a participar de una jornada de reconocimiento a los valores patrios.

Durante la ceremonia, alumnos de distintos establecimientos educativos serán protagonistas del compromiso con la bandera nacional, en un marco de respeto y celebración.

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El evento contará con la participación de José Moya, quien interpretará el Himno Nacional y la canción Aurora junto a la Orquesta Municipal Infanto Juvenil, dirigida por el maestro Claudio Corradini, además de un espectáculo a cargo de artistas locales.

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