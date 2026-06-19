El Colegio de Arquitectura y Urbanismo y el Colegio de Técnicos volvieron a presentar ante el Concejo Deliberante un proyecto para crear el Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad. Denuncian que, pese a reiteradas gestiones, la iniciativa no fue convocada a debate.

Ads

En abril pasado, ambas instituciones volvieron a presentar ante el Concejo Deliberante un proyecto para crear el Consejo, luego de que una iniciativa similar ingresada en julio de 2024 fuera archivada sin debate.

Según explicaron las entidades impulsoras, el objetivo es conformar un ámbito permanente, consultivo y participativo para abordar la planificación urbana en línea con la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Sin embargo, denunciaron que, pese a reiteradas gestiones, el proyecto aún no fue convocado a discusión en las comisiones correspondientes.

Puede interesarte

El anteproyecto retoma y actualiza una propuesta elaborada en 2017 por el Frente de Derecho al Hábitat y la Ciudad, respaldada por el Consejo Provincial de Hábitat y suscripta por más de 80 organizaciones, entre ellas universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.

Los impulsores recordaron que, si bien el municipio adhirió a la Ley 14.449 mediante la Ordenanza Nº22.014, una de sus herramientas centrales -los Consejos Locales de Hábitat- nunca fue implementada. En ese sentido, remarcaron que la creación del organismo permitiría articular un espacio de diálogo entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para planificar políticas urbanas de largo plazo, con participación de universidades, organizaciones sociales y sindicales, colegios profesionales, el Obispado, áreas municipales y cámaras empresariales.

Ads

Finalmente, solicitaron que el proyecto sea incorporado a la agenda legislativa y debatido en comisiones, al considerar que se trata de una herramienta clave para garantizar una planificación urbana inclusiva, sostenible y basada en consensos, que contemple las necesidades de toda la comunidad.

Ads