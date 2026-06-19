Viernes con cielo variable, pero sin lluvias en Mar del Plata
La temperatura oscilará entre 7° y 13°, con cielo parcialmente nublado. Se espera viento del sudoeste durante gran parte de la jornada.
Este viernes, en Mar del Plata, el tiempo se presentará con nubosidad variable durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas que irán de los 7° a los 13°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la mañana el cielo estará parcialmente a ligeramente nublado, con temperaturas de 7° y 10° respectivamente, y vientos del sudoeste entre 13 y 22 km/h.
Por la tarde se espera la temperatura máxima del día, con 13° y cielo parcialmente nublado. El viento se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h, manteniendo dirección sudoeste.
Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 9° y una disminución en la intensidad del viento, que rotará al oeste con velocidades entre 7 y 12 km/h.