Este viernes, en Mar del Plata, el tiempo se presentará con nubosidad variable durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas que irán de los 7° a los 13°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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Durante la mañana el cielo estará parcialmente a ligeramente nublado, con temperaturas de 7° y 10° respectivamente, y vientos del sudoeste entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde se espera la temperatura máxima del día, con 13° y cielo parcialmente nublado. El viento se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h, manteniendo dirección sudoeste.

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Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 9° y una disminución en la intensidad del viento, que rotará al oeste con velocidades entre 7 y 12 km/h.

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