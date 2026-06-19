La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del EMTURyC, realizará este sábado 20 de junio una jornada especial en conmemoración del Día de la Bandera en el Museo Municipal José Hernández, ubicado en la Ruta 226, kilómetro 14,5, en Laguna de los Padres. La actividad se desarrollará entre las 11 y las 17 y ofrecerá una propuesta pensada para toda la familia, con eje en la historia, la cultura y las tradiciones argentinas.

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Uno de los principales atractivos será la inauguración de la muestra fotográfica “El Alma Gaucha”, del fotógrafo Juan Cruz Olivieri, una colección de imágenes que retrata las costumbres, el trabajo y la vida cotidiana del universo gauchesco.

La celebración contará además con música en vivo, presentaciones de bandas folklóricas, espectáculos de danzas tradicionales, feria de artesanos locales y juegos típicos criollos, en una propuesta orientada a revalorizar las expresiones culturales vinculadas a la identidad nacional.

Durante toda la jornada, la Pulpería del Museo brindará un servicio de buffet coordinado por la Asociación de Amigos del Museo José Hernández, donde los asistentes podrán disfrutar de comidas típicas.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro para celebrar una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino, acercando a vecinos y visitantes a las tradiciones que forman parte de la historia y la cultura del país.

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Quienes deseen asistir en transporte público podrán hacerlo mediante la línea 717, descendiendo en el segundo acceso a Laguna de los Padres y recorriendo aproximadamente 800 metros por el Camino del Cabildo Indígena hasta llegar al museo.

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