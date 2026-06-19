Un hombre de 50 años fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de protagonizar un fuerte choque con su camioneta en la zona del Puente de los Candados.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 21:20, cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un poste por causas que se investigan. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al hombre inconsciente, aunque con respiración espontánea.

Según se informó, el conductor se encontraba alcoholizado al momento del accidente. Tras ser asistido en el lugar, fue derivado al HIGA para una evaluación médica más exhaustiva y el tratamiento de las lesiones sufridas.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que avanzan en la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

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