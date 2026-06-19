Un jugador ganó $44.226.571 en el Casino Central de Mar del Plata, al obtener un jackpot histórico mediante una jugada en las máquinas de la sala, estableciendo el mayor premio registrado en ese establecimiento.

Ads

El monto récord marca un hito para el tradicional casino marplatense y se inscribe en una tendencia sostenida de premios millonarios en los últimos meses.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos seis meses se entregaron 16 premios superiores a los $20 millones, en el marco de una estrategia que incluye promociones, sorteos y beneficios exclusivos para los clientes.

Puede interesarte

Entre las novedades del año se destaca el lanzamiento de Lucky, el club de beneficios del Casino Central, junto con la promoción vigente Volvete a ilusionar, que pondrá en juego $32.900.000.

La oferta de entretenimiento se completa con torneos, propuestas gastronómicas, eventos especiales y espectáculos en la Sala Bristol, consolidando una agenda que busca potenciar la experiencia de los visitantes.

Ads

Ads