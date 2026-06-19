Comerciantes, representantes de establecimientos nocturnos y vecinos de la zona de Yrigoyen presentaron ante el Concejo Deliberante una nota formal de apoyo al proyecto que propone modificar la Ordenanza Municipal Nº14.000, actualmente en tratamiento, que flexibiliza la nocturnidad.

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La presentación fue elevada al presidente del Concejo, Emiliano Recalt, y estuvo acompañada por más de 500 firmas de comerciantes y vecinos, con el pedido de que sean incorporadas al expediente como expresión de respaldo a la iniciativa.

El proyecto apunta a actualizar la normativa que regula los espectáculos públicos complementarios en locales gastronómicos, espacios de expansión nocturna, centros culturales, clubes, hoteles, salones de convenciones y centros comerciales, en función del contexto económico, turístico, social y cultural actual de la ciudad.

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Los firmantes señalaron que la Ordenanza 14.000 cumplió un rol relevante en su momento, aunque remarcaron que las condiciones vigentes requieren una revisión que permita adaptar el marco regulatorio a las dinámicas actuales de la actividad nocturna, gastronómica, cultural y turística de Mar del Plata.

Desde el sector destacaron que la iniciativa no implica desregulación, sino la búsqueda de un esquema normativo más claro, legal, seguro y controlado, que contemple tanto a comerciantes como a trabajadores, vecinos y el movimiento turístico.

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Uno de los ejes centrales del planteo es la necesidad de desalentar la actividad clandestina. En ese sentido, sostienen que una normativa actualizada podría fortalecer los mecanismos de control, generar condiciones equitativas para quienes cumplen la ley y favorecer la inversión privada en el sector.

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“Entendemos que el objetivo principal del proyecto es regular y controlar las demandas del rubro, dentro de un marco justo y legal para todos”, expresaron los firmantes en la presentación. Asimismo, solicitaron la conformación de una mesa de diálogo entre las partes involucradas, con el objetivo de alcanzar consensos que permitan compatibilizar el desarrollo de la actividad nocturna con la seguridad, la convivencia urbana y el interés general.

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