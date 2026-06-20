Mar del Plata presentará hoy condiciones estables, cielo entre parcial y mayormente nublado y sin probabilidad significativa de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán bajas a lo largo de toda la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La mínima será de 4° por la mañana y la máxima alcanzará los 13° durante la tarde. Hacia la noche la temperatura descenderá a 8°, con escasa variación térmica.

El viento soplará del sector oeste durante gran parte del día, rotando al noroeste por la noche, con velocidades sostenidas entre 7 y 22 km/h.

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Para el domingo, se prevé una jornada también fresca, con cielo parcialmente a mayormente nublado y sin lluvias. La temperatura mínima será de 3° y la máxima de 12°, con vientos del oeste y sudoeste entre 13 y 22 km/h durante todo el día.

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