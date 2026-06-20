El incendio de un vehículo se registró esta mañana en el barrio Santa Rita, donde la intervención de una dotación del Cuartel de Bomberos Centro logró extinguir el fuego sin que se reportaran víctimas.

Ads

Al arribar al lugar, en San Salvador y Cuba, el personal constató que el automóvil se encontraba en fase de libre combustión, por lo que se desplegó una línea auxiliar del móvil para controlar y sofocar el incendio.

El vehículo afectado era un Toyota Corolla, cuyo color no pudo ser identificado debido al estado en el que quedó tras el siniestro. Como consecuencia del fuego, los daños fueron totales.

Puede interesarte

En el lugar no se hallaban los propietarios del rodado y no se registraron personas heridas ni traslados a centros de salud, informaron fuentes del Cuartel de Bomberos.

Ads