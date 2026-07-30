¡Qué vengan los bomberos! Intentó robar un implemento de bronce de una manguera contra incendios
El sospechoso de 39 años fue retenido por empleados en una estación de servicio y luego aprehendido por la policía.
El sospechoso de 39 años fue retenido por empleados en una estación de servicio y luego aprehendido por la policía.
La chica, de 8 años, es integrante de la comunidad cíngara. Los daños materiales incluyeron la parrilla de material y ladrillo calcinada, entre otros destrozos.
Además, prevén destinar mayores recursos al combate de incendios, mientras los gobernadores reclaman un tratamiento urgente en el Congreso.
Ante cualquier eventualidad, los vecinos deberán comunicarse al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil y 911 Policía.
Es en España entre 25 de Mayo y Luro. Equipos de Seguridad, Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL y OSSE estarán hasta mañana.
Se trata de una casa de dos plantas ubicada en Misiones y Necochea. El foco ígneo se desató en el quincho trasero. No hubo que lamentar víctimas ni heridos.
La situación se extenderá desde hoy hasta el domingo. Difundieron una serie de recomendaciones preventivas para la población.
El hecho ocurrió esta tarde y fue controlado por personal de Bomberos Centro. No hubo que lamentar víctimas ni heridos.
El siniestro se registró este lunes por la tarde en una casa de dos plantas ubicada en calle 20 entre 5 y 7. Bomberos lograron evitar que las llamas se propagaran a propiedades linderas.
Desde bomberos alertaron sobre la importancia de no prender fuego pastizales ni basura.
Ocurrió en el cruce de Avenida Márquez y Ruta 201, a la altura de la localidad de El Palomar, cuando un auto embistió a la dotación que trabajaba en un basural.
Ocurrió esta tarde en la zona de Buenos Aires y avenida Luro. El fuego se inició en un patio cubierto de la planta baja y provocó daños estructurales.