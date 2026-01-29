El Gobierno nacional resolvió analizar la prórroga por decreto de la ley de Emergencia Ígnea como respuesta a la crisis generada por los incendios forestales en el sur del país, tras una reunión de la mesa política encabezada por autoridades nacionales.

La decisión fue tomada luego de un encuentro del oficialismo en el que se evaluó también la posibilidad de incorporar el aumento de partidas presupuestarias reclamado por los gobernadores al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que la convocatoria prevista inicialmente para el próximo miércoles se realizará hoy, en medio del agravamiento de la situación por los incendios forestales que afectan a distintas zonas de la Patagonia.

Los gobernadores patagónicos solicitaron que el Congreso trate con carácter urgente la ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática requieren recursos y herramientas adicionales para el combate del fuego y la asistencia a las comunidades afectadas.

La reunión de la mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo, de Economía, y Diego Santilli, de Interior; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien participó de manera virtual.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de 129.244 millones de pesos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de mejorar el equipamiento, el funcionamiento, la capacitación, la fiscalización y el sostenimiento operativo del sistema federal de respuesta ante emergencias.

La medida fue establecida mediante la Resolución 91/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Fuente: con información de Noticias Argentinas