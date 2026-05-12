Un incendio se desató el lunes por la noche en un lavadero de ropa ubicado sobre calle Córdoba al 3600, entre Saavedra y Quintana, y generó un importante operativo de los Bomberos del Cuartel Centro. No se registraron víctimas ni personas heridas.

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El hecho fue advertido por un llamado recibido a través del 911 que alertó sobre un foco ígneo en el comercio. De inmediato, una dotación se dirigió al lugar y al arribar constató que el fuego afectaba el interior del local.

Según informaron, el incendio se produjo en un lavadero construido con mampostería sólida y frente vidriado, que contaba con los servicios de luz, gas y agua. Los bomberos evitaron que las llamas se propagaran hacia los departamentos ubicados en la planta alta y propiedades linderas.

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Como consecuencia del siniestro, se registraron daños en al menos seis lavarropas, además de un importante ahumamiento generalizado y afectación de mobiliario, cuyos perjuicios aún restaban determinar. Posteriormente se hizo presente la propietaria del comercio, quien indicó que el local no contaba con seguro.

Los bomberos inspeccionaron también los dos departamentos situados en el primer piso para descartar daños estructurales o presencia de humo, constatando que ambos se encontraban sin novedades. En el operativo colaboró personal del Comando de Patrullas, que realizó cortes preventivos en las calles Córdoba y Quintana, mientras que una unidad cisterna permaneció en apoyo por precaución.

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