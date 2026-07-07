La Municipalidad de General Pueyrredon pondrá en marcha el próximo lunes 13 el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que incorporará herramientas digitales para gestionar el servicio desde dispositivos móviles y computadoras. La implementación coincidirá con el inicio del receso invernal, por lo que el Municipio advirtió sobre la intensificación de los controles y la aplicación de multas por infracciones.

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Para utilizar el nuevo sistema, los conductores deberán descargar la aplicación SEM Mobile, desde la cual podrán iniciar y finalizar el estacionamiento, realizar pagos mediante billeteras virtuales, adquirir crédito, consultar saldos, transferir fondos y acceder al historial de operaciones.

El registro se completa seleccionando la opción “Registrate”, ingresando el número de teléfono y la empresa prestataria, y validando la cuenta con una contraseña enviada por SMS, que deberá modificarse en el primer acceso. Quienes ya tengan una cuenta podrán recuperarla desde la opción “Recuperar cuenta”. Todos los enlaces de descarga están disponibles en el sitio oficial del Municipio.

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Entre las principales modificaciones, el tiempo de estacionamiento se cobrará en fracciones de 15 minutos una vez cumplida la primera hora de uso. Además, dejará de descontarse saldo automáticamente fuera del horario de funcionamiento del sistema y ya no será necesario exhibir comprobantes en el parabrisas, ya que el control se realizará mediante la lectura digital de la patente. También estará habilitado el portal www.webmdq.estacionar.ar, que ofrecerá las mismas funciones que la aplicación.

El nuevo esquema de fiscalización será completamente digital. Los inspectores verificarán en línea si el vehículo cuenta con un estacionamiento activo y, en caso contrario, deberán otorgar una tolerancia de 10 minutos antes de confeccionar el acta de infracción. Los conductores que reciban una notificación dispondrán de 24 horas corridas para acceder al beneficio de pago inmediato, ya sea desde la aplicación, en comercios habilitados o mediante los códigos QR instalados en la cartelería pública. Transcurrido ese plazo, las actuaciones serán remitidas automáticamente al Juzgado Municipal de Faltas.

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El Municipio informó que el sistema mantendrá horarios diferenciados según la época del año. Durante el período de invierno, comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de diciembre, el servicio funcionará de lunes a sábado de 08:00 a 20:00. En verano, del 16 de diciembre al 15 de marzo, el horario se extenderá de lunes a sábado de 08:00 a 23:00.

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