Una mujer falleció este martes por la mañana como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta 88, a la altura del kilómetro 17, donde colisionaron un automóvil y una camioneta que trasladaba un tráiler con un caballo.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el choque involucró a un Renault Clio gris y una Ford F-100. El automóvil resultó con severos daños tras el impacto y su conductora quedó atrapada dentro del habitáculo. A pesar del trabajo de los equipos de rescate, la mujer murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el sitio acudieron efectivos policiales, personal del SAME y bomberos del cuartel Batán, quienes realizaron las tareas de rescate y aseguraron la zona mientras se desarrollaban las primeras pericias.

Por el momento, las causas del siniestro no fueron determinadas. Entre las hipótesis que manejan los investigadores se analiza la posibilidad de que la víctima hubiera sufrido una descompensación antes de la colisión, aunque esa versión todavía no fue corroborada y será materia de investigación.

La circulación sobre la ruta permaneció parcialmente restringida mientras trabajaban efectivos del Destacamento Vial La Ballenera y los peritos convocados por el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quien encabeza la investigación para establecer la mecánica del accidente.

Ads

En tanto, el conductor de la camioneta fue asistido por personal médico en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud para una evaluación preventiva, ya que se encontraba consciente tras el choque.

Ads