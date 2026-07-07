La Municipalidad de General Pueyrredon informó que comenzaron a regir modificaciones en el trámite para la obtención, renovación y ampliación de las licencias de conducir profesionales, a partir de un convenio firmado entre la provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

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Desde el área de Licencias de Conducir aclararon que el Municipio continuará funcionando como Centro de Emisión de Licencias (CEL), por lo que el procedimiento seguirá iniciándose y finalizando en las oficinas locales. Sin embargo, cambian los requisitos para quienes desarrollen actividades de alcance interjurisdiccional.

A partir de la nueva normativa, las licencias profesionales se diferenciarán según el ámbito en el que el conductor desempeñe su actividad. Quienes utilicen la licencia únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires podrán optar por la modalidad Jurisdiccional, mientras que aquellos que trabajen también fuera del territorio bonaerense deberán tramitar la modalidad Interjurisdiccional.

La posibilidad de elegir entre ambas modalidades alcanza a las subclases C1, D1, D2, D3, D4 y E2. En tanto, las categorías C2, C3 y E1 tendrán carácter obligatoriamente interjurisdiccional.

En los casos de las licencias jurisdiccionales, el trámite continuará realizándose como hasta ahora en el Centro de Emisión local. En cambio, quienes deban obtener una licencia interjurisdiccional deberán acreditar previamente la aprobación de los exámenes y capacitaciones ante prestadores externos registrados y habilitados.

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Para las renovaciones será obligatorio aprobar una evaluación psicofísica y una capacitación teórico-práctica en instituciones autorizadas. En tanto, quienes soliciten una ampliación de categoría también deberán superar una evaluación teórico-práctica completa antes de finalizar el trámite en el Municipio.

Toda la información sobre los nuevos procedimientos, requisitos y categorías puede consultarse en el sitio oficial: www.mardelplata.gob.ar/licenciadeconducir/profesionales.

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