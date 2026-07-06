Mar del Plata volverá a teñirse de celeste y blanco este martes para acompañar a la Selección Argentina en una nueva presentación mundialista. En esta oportunidad, se realizará una nueva edición de La Feliz Tribuna Fest, una propuesta con entrada libre y gratuita para ver el partido entre Argentina y Egipto.

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El encuentro tendrá lugar en Brewhouse Puerto Ciudad Cultural, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830. Las puertas abrirán a las 11 de la mañana, con promociones especiales para quienes quieran almorzar en el lugar antes del inicio del partido, previsto para las 13.

La reserva de lugares ya se encuentra abierta y debe realizarse previamente a través de cultutickets.com, debido a que los cupos son limitados.

Argentina enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial, en un cruce que promete vivirse con clima de cancha. Para eso, el evento contará con pantallas LED de alta definición, sonido envolvente, un espacio completamente calefaccionado, música, gastronomía, cerveza artesanal y toda la pasión de una verdadera tribuna argentina.

Desde la organización invitan a familias y grupos de amigos a vivir el Mundial en comunidad, alentando a la Selección Argentina en una nueva fiesta de La Feliz Tribuna Fest.

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