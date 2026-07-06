La comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante volvió a debatir este lunes el nuevo pliego del transporte público. A pedido de la oposición, el expediente fue incorporado sobre tablas al temario.

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El concejal Pablo Obeid (Unión por la Patria) reclamó avanzar con la licitación y cuestionó las reiteradas prórrogas del contrato vigente. Además, sostuvo que, tras la reciente tragedia ocurrida junto al skatepark, resulta necesario acelerar el tratamiento del tema.

Si bien el expediente quedó formalmente incorporado al debate, desde el oficialismo señalaron que primero deben recibirse las respuestas a los informes solicitados al Ejecutivo antes de continuar con el análisis del proyecto.

Finalmente, la propuesta de citar a funcionarios del área de Transporte para que respondieran las consultas de los concejales fue rechazada por la mayoría integrada por el PRO, la UCR, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica.



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