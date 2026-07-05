La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, llevará adelante una nueva edición del programa "Salud en tu Barrio", que entre el 6 y el 8 de julio, de 9 a 14, ofrecerá distintos servicios gratuitos de promoción, prevención y atención sanitaria en dos puntos de la ciudad.

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Uno de los dispositivos funcionará en la Capilla San Pantaleón - Parroquia Medalla Milagrosa, ubicada en la intersección de Avenida Libertad y Ecuador, mientras que el segundo estará instalado en el CAPS Cerrito, en Cerrito 150. La iniciativa busca complementar la atención que brindan diariamente los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Durante las tres jornadas se aplicarán vacunas del calendario nacional, se realizarán testeos de VIH y sífilis, se gestionarán turnos para especialidades médicas y se ofrecerán charlas sobre prevención del dengue y reconocimiento de los síntomas del accidente cerebrovascular (ACV).

En la sede de Avenida Libertad y Ecuador también funcionará, de lunes a miércoles entre las 9 y las 13, el móvil odontológico con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, tratamientos de baja y mediana complejidad, atención de urgencias y actividades de promoción de la salud bucal.

Además, el cronograma contempla distintas actividades especiales: el martes se aplicarán vacunas contra la hepatitis B y se realizarán testeos de hepatitis C; el martes y miércoles habrá controles pediátricos con turnos otorgados en el propio dispositivo; mientras que el miércoles se ofrecerán consultas ginecológicas, acciones de educación para la salud, talleres de odontopediatría y una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) desde las 14, con inscripción en el lugar.

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En paralelo, durante los tres días se realizarán castraciones gratuitas de perros y gatos por orden de llegada y sin turno previo. Se atenderá un solo animal por persona y se efectuarán hasta 15 castraciones por sede. El martes 7 de julio, de 9 a 12, también se llevará adelante una jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos mayores de tres meses. Desde el Municipio recordaron que los perros deben asistir con collar, correa y bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas, mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos para evitar escapes.

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica, destinado a personas mayores de 18 años, atenderá el martes 7 y miércoles 8 de julio, de 9 a 14, en la Capilla San Pantaleón - Parroquia Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Libertad y Ecuador.

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