La Secretaría de Seguridad informó que durante el primer semestre el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) intervino en 6791 denuncias por delitos y contravenciones en el espacio público, superando las 6255 registradas en el mismo período de 2025.

Ads

En ese lapso, además, se concretaron 290 aprehensiones por distintos motivos, entre ellos la exigencia de dinero para estacionar bajo amenazas, episodios de violencia verbal, tenencia de armas blancas, ocupaciones indebidas, conductas intimidatorias y consumo de alcohol en la vía pública.

En paralelo, el CPM labró un total de 7653 actas vinculadas al ordenamiento del espacio público.

Puede interesarte

La evolución mensual refleja una intensificación sostenida de las tareas de fiscalización, con picos entre marzo y junio: 1201 actas en marzo, 1597 en abril, 1693 en mayo y 1578 en junio.

Ads

Ads