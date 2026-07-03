La Municipalidad informó hoy que durante junio se realizaron tareas de mantenimiento, repaso y engranzado en cerca de 400 calles en distintos barrios del distrito, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), en el marco del plan de conservación urbana.

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Según detallaron desde el área, los trabajos se ejecutaron con criterios de prioridad centrados en garantizar la transitabilidad en recorridos del transporte público, así como en accesos a centros de salud y establecimientos educativos.

En ese sentido, explicaron que las arterias con mayor circulación, especialmente aquellas utilizadas por colectivos, presentan un desgaste más acelerado, por lo que son incluidas en esquemas de mantenimiento continuo para evitar su deterioro estructural, como ocurre en sectores como Fermín Errea.

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Las tareas se desplegaron en más de 20 barrios, entre ellos 2 de Abril, 9 de Julio, Alto Camet, Ameghino, Autódromo, Belgrano, Bosque Grande, El Sosiego, El Tejado, Félix U. Camet, General Newbery, General Regional, Las Dalias, Las Dos Marías, Las Heras, Las Margaritas, Sarmiento, Santa Mónica y Virgen de Luján.

Asimismo, el EMVIAL mantiene una articulación permanente con las delegaciones municipales Norte, Batán y Sierra de los Padres, mediante el aporte de maquinaria, equipos técnicos y material de granza para reforzar las tareas en sectores suburbanos.

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