Personal del Cuartel de Bomberos Centro intervino esta tarde ante un incendio declarado en un galpón ubicado en el barrio Nueve de Julio, evitando que el foco ígneo avanzara sobre otras propiedades en la manzana.

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Al arribar al lugar, las dotaciones constataron que el fuego se encontraba en fase de combustión generalizada y afectaba la totalidad de la estructura del galpón, en la intersección de las calles República del Líbano y 3 de Febrero.

Las llamas habían alcanzado además la cubierta del techo y el sector de la cocina de una vivienda lindera, lo que obligó a una intervención inmediata para evitar una propagación mayor.

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Los equipos desplegaron líneas de agua para el ataque directo del foco ígneo y utilizaron una escalera de dos tramos para remover chapas del entretecho, permitiendo la ventilación y el acceso al interior de la estructura. Tras las tareas de extinción, se avanzó con el enfriamiento, la remoción de tirantes y el escombramiento del material dañado.

Como resultado del siniestro, el galpón sufrió pérdidas totales, mientras que la vivienda contigua registró daños parciales en la cocina. El resto de los ambientes no presentó afectaciones estructurales, aunque quedaron impactados por la presencia de humo.

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