El Punto Verde Móvil estará este jueves de 10 a 13 en la plaza Peralta Ramos, ubicada en la intersección de avenida Colón y 14 de Julio. La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), con el objetivo de promover una gestión adecuada de residuos y prácticas sustentables.

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Durante la jornada se podrán llevar residuos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes o recargables, lentes de sol, anteojos recetados y armazones en desuso. También se recibirán plásticos, metales, vidrios, papel y cartón que habitualmente son descartados en la bolsa verde.

A cambio de estos últimos materiales, los vecinos recibirán un plantín producido por el Vivero Municipal como forma de compensación ambiental. El dispositivo no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz ni pilas de mercurio.

La jornada también incluirá el programa Adoptá un Árbol. Los vecinos que se hayan inscripto previamente podrán retirar sus ejemplares de vereda. Quienes todavía no se hayan registrado pueden completar el formulario de inscripción para sumarse a la iniciativa.

En los últimos cinco meses, el Punto Verde Móvil recibió 14.290 kilos de materiales reciclables sólidos, además de 381 litros de aceite vegetal usado y 344 unidades entre anteojos y armazones. Estos materiales fueron recuperados y evitaron su disposición en el relleno sanitario.

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En caso de lluvia, la actividad será suspendida y se retomará en la próxima fecha prevista. El cronograma completo de los Puntos Verdes puede consultarse en el sitio oficial de la Municipalidad.

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