Las ventas volvieron a mostrar una caída en Mar del Plata durante el último fin de semana largo, de acuerdo con un relevamiento realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP). La medición, realizada sobre unidades físicas, arrojó una baja del 3,8% respecto del mismo período de 2025.

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El relevamiento también permitió conocer la percepción de los comerciantes sobre el movimiento registrado durante esos días. El 42,9% señaló que sus expectativas se cumplieron parcialmente, mientras que el 32,7% afirmó que no se cumplieron. En tanto, el 24,4% consideró que los resultados estuvieron a la altura de lo esperado.

Respecto del movimiento de personas y su impacto en las ventas, el 30,8% de los comerciantes aseguró haber notado más gente y más ventas. Otro 38,8% observó mayor circulación de personas, aunque con ventas similares, mientras que el 6,1% registró más gente pero menos ventas. El 24,3% restante no percibió variaciones significativas.

Día del Niño

En paralelo, el DESE realizó una medición específica sobre los comercios vinculados al Día del Niño, que incluyó jugueterías, librerías, indumentaria infantil, calzado, tecnología, accesorios para celulares y otros rubros. En este caso, la comparación interanual mostró una contracción del 2,5% en unidades físicas.

A pesar de la caída, el 59,3% de los comerciantes consultados consideró que vendió lo que esperaba. Por otra parte, el 33,3% aseguró que los resultados fueron peores de lo previsto, mientras que el 7,4% indicó que logró superar sus expectativas.

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Para el 39,9% de los comerciantes, las ventas por el Día del Niño fueron claves para mejorar los resultados del mes. El 35,7% sostuvo que aportaron, aunque no modificaron el resultado final, mientras que el 13,7% no observó impacto y el 10,7% restante calificó como moderado el efecto de la fecha.

La medición correspondiente al fin de semana largo se realizó en los Centros Comerciales a Cielo Abierto con mayor afluencia turística, entre ellos Microcentro, Güemes y Playa Grande, e incluyó rubros como talabartería, peluches, accesorios, joyería, óptica, calzado, indumentaria y artículos regionales. Para el Día del Niño, la muestra se concentró en comercios vinculados al consumo infantil y tecnológico.

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