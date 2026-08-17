El fin de semana largo dejó un balance positivo para la actividad turística de Mar del Plata, con una ocupación hotelera cercana al 50% y un incremento del movimiento gastronómico en comparación con un fin de semana habitual.

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En la previa, las reservas se ubicaban alrededor del 45%, concentradas principalmente entre el sábado y el domingo. Para el viernes y el lunes, en cambio, el nivel rondaba el 30%. Finalmente, la ocupación terminó algunos puntos por encima de aquellas previsiones.

“Estuvimos en una ocupación cercana al 50%, con una estadía promedio de dos noches”, señaló Hernán Szkrohal, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG).

Uno de los datos destacados fue el desempeño de la hotelería frente a otros fines de semana largos de 2026. “Estuvimos sensiblemente arriba de lo que venían siendo los fines de semana largos que habíamos tenido durante el año”, explicó.

Según indicó Szkrohal, la diferencia fue de aproximadamente tres o cuatro puntos porcentuales, un resultado que consideró positivo para el sector.

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En cuanto a la gastronomía, el movimiento también superó al de un fin de semana habitual. “Se trabajó más que en un fin de semana normal, sin llegar a ningún tipo de números extraordinarios”, sostuvo.

La mayor circulación de público se observó especialmente en los corredores comerciales más concurridos de la ciudad, donde los establecimientos gastronómicos registraron un incremento de la actividad.

Así, el fin de semana largo cerró con una estadía promedio de dos noches y mejores indicadores para la hotelería respecto de otras fechas similares del año, mientras que la gastronomía también mostró un mayor nivel de actividad.

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