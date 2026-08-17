Este lunes, Mar del Plata será escenario del acto oficial por el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. La ceremonia estará encabezada por el intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, y se llevará adelante desde las 14:30 en el Parque San Martín.

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La jornada tendrá como eje el reconocimiento a la figura de San Martin y su aporte a la historia argentina y latinoamericana. Autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos participarán de la actividad.

El acto incluirá distintos momentos protocolares, entre ellos la entonación del Himno Nacional Argentino, una reseña vinculada con la vida y obra de San Martín y una invocación religiosa. Se realizará la tradicional colocación de ofrendas florales en homenaje al prócer y un minuto de silencio en su memoria. Posteriormente, los presentes entonarán el Himno al Libertador General San Martín.

El cierre estará a cargo del intendente Agustin Neme, quien dirigirá unas palabras a los presentes para finalizar la ceremonia.

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