Un camión embistió a una grúa en la madrugada de este lunes sobre la Ruta 226 y provocó el vuelco del auto que era transportado. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 3, a la altura del ingreso al Museo José Hernández, en la mano hacia Mar del Plata, cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido.

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Por el impacto, la grúa perdió el control, hizo un trompo y terminó fuera de la cinta asfáltica, junto al alambrado de un campo. El Volkswagen Gol que llevaba arriba salió despedido y quedó volcado. Fuentes extraoficiales señalaron como posible causa una distracción del chofer del camión, aunque las pericias deberán determinar las responsabilidades.

Afortunadamente no hubo personas heridas. El Gol era trasladado sin ocupantes y ninguno de los conductores sufrió lesiones. El problema mayor se dio en la circulación: el camión quedó atravesado sobre la ruta y por unos 200 metros los autos tuvieron que circular por la banquina mientras personal de emergencia trabajaba en el lugar.

Con el correr de la mañana el camión ya fue removido y AUBASA colocó señalización preventiva a 500 metros del sector para advertir a los conductores. Las tareas continúan centradas en el retiro de la grúa y del auto volcado.

Se espera que en las próximas horas se normalice por completo el tránsito en ese tramo de la Ruta 226. Mientras tanto, las autoridades recomiendan circular con precaución por la zona, donde aún hay equipos trabajando sobre la calzada.

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