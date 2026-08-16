Mar del Plata tendrá este domingo 16 de agosto una jornada marcada por la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y lloviznas principalmente durante la madrugada y la mañana.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura se ubicará entre los 9°C de mínima y los 13°C de máxima, mientras que la probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas será de entre el 10% y el 40%.

Durante la mañana se espera cielo cubierto, posibles lloviznas y viento del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad rondará el 85%, por lo que se mantendrá un ambiente frío y húmedo.

Después del mediodía las condiciones tenderán a mejorar y el termómetro alcanzará su valor más alto, cercano a los 13°C. El viento rotará hacia el sector sur y el cielo continuará con abundante nubosidad.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta ubicarse alrededor de los 9°C, con viento proveniente del sudoeste.

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De esta manera, quienes tengan actividades al aire libre durante el domingo deberán tener en cuenta especialmente la posibilidad de precipitaciones durante la primera parte del día y las bajas temperaturas hacia el cierre de la jornada.

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