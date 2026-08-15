Mar del Plata tendrá hoy una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con precipitaciones de distinta intensidad y vientos predominantes del sector noreste durante las distintas franjas horarias. La temperatura oscilará entre los 8° de la mañana y los 13° de máxima por la tarde.

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Durante la mañana se esperan lloviznas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura será de 8° y el viento soplará de manera constante a velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán inestables, con lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación que se ubicará entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima llegará a los 13°, mientras que los vientos del noreste mantendrán velocidades de entre 23 y 31 km/h.

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Además, durante este período se esperan las mayores intensidades de viento de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la noche, el mal tiempo se intensificará y aumentará la probabilidad de lluvias aisladas, que alcanzará un rango de entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta los 11° y el viento perderá intensidad, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h.

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Por su parte el domingo se presentará un clima que irá de menor a mayor estabilidad: la jornada comenzará en la madrugada con probables chaparrones y una mínima de 10°, dará paso a lloviznas por la mañana con 12°, y tenderá a despejarse hacia la tarde y la noche, pasando de mayormente a parcialmente nublado sin riesgo de precipitaciones y con una temperatura máxima que alcanzará los 13°.

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