La Municipalidad de General Pueyrredon realizó una nueva reunión del Comité de Emergencia para avanzar con medidas preventivas ante las previsiones vinculadas al fenómeno de El Niño, que podría generar un aumento de las lluvias durante los próximos meses.

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El encuentro fue encabezado por el intendente Agustín Neme y reunió a representantes de Defensa Civil, EMVIAL, EMSUR, OSSE, Salud y Desarrollo Social. Durante la jornada se repasaron las tareas realizadas hasta el momento y se analizaron nuevas medidas para mejorar la respuesta ante posibles temporales.

Uno de los principales puntos será la organización territorial de Mar del Plata. La ciudad será dividida operativamente en tres zonas: norte, sur y oeste, con el objetivo de identificar las necesidades de cada sector y reducir los tiempos de intervención, especialmente en los barrios considerados más vulnerables.

Defensa Civil también analiza los antecedentes de los temporales más importantes que afectaron a la ciudad para determinar qué medidas dieron resultado, cuáles fueron las principales dificultades y qué aspectos necesitan ser mejorados.

En paralelo, EMVIAL y OSSE realizaron trabajos de limpieza en canales y arroyos de zonas que suelen presentar problemas durante las lluvias fuertes, principalmente en los barrios El Casal, La Herradura y 2 de Abril. Durante esas tareas se encontraron neumáticos y otros residuos que dificultaban el escurrimiento del agua.

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EMVIAL mantendrá además activas las guardias de Semáforos y Alumbrado Público, mientras que EMSUR continuará con la limpieza de calles, esquinas y espacios públicos para evitar que restos de poda, montículos y basura terminen obstruyendo desagües y sectores de drenaje. Los vecinos pueden denunciar microbasurales a través del 147.

Ante una tormenta de gran magnitud, las distintas áreas municipales trabajarán de manera conjunta para movilizar maquinaria, personal y recursos hacia los sectores que lo necesiten.

El Municipio también mantiene contactos con organismos de Nación y Provincia para seguir las previsiones de la temporada 2026/27. Además, se analiza una posible articulación con las Fuerzas Armadas y la incorporación de maquinaria pesada en caso de que sea necesario reforzar el operativo.

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Para organizar las tareas se utilizará un mapa digital de las cuencas de los arroyos y relevamientos permanentes de los puntos considerados críticos. La intención es anticiparse a posibles eventos climáticos importantes y reducir su impacto, principalmente en los sectores más expuestos.

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