Neme destacó el secuestro de motos en operativos municipales: “No vamos a ceder frente a los que no cumplen las reglas”
Buscan prevenir picadas ilegales, reducir siniestros viales y combatir el delito. En agosto se realizaron controles en 11 barrios y se secuestraron 131 motocicletas.
La Municipalidad de General Pueyrredon mantiene el despliegue de operativos de control de motos en distintos barrios de Mar del Plata con el objetivo de prevenir picadas ilegales, reducir los siniestros viales y combatir el delito cometido con motovehículos. En lo que va del año, los operativos permitieron secuestrar 4198 motos por distintas irregularidades, de las cuales 1349 serán compactadas en los próximos días, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad.
Los procedimientos son realizados por el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fuerzas federales. En ese sentido, el intendente Agustín Neme destacó la noticia en redes sociales y señaló que “no vamos a ceder frente a los que no cumplen las reglas”.
En cuanto a la estadística, durante agosto se contabilizaron 131 secuestros en procedimientos realizados en Punta Mogotes, Faro Norte, Colinas de Peralta Ramos, Fortunato de la Plaza, San Cayetano, Los Pinares, López de Gomara, Parque Luro, Villa Primera, Alfar y Constitución.
Desde la Secretaría de Seguridad remarcaron que los operativos forman parte de una política sostenida del gobierno local orientada a “fiscalizar el cumplimiento normativo, garantizar la seguridad ciudadana y fortalecer el ordenamiento en el espacio público”.
Los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos del Partido de General Pueyrredon, con la participación coordinada de las fuerzas municipales, provinciales y federales.