La Municipalidad de General Pueyrredon mantiene el despliegue de operativos de control de motos en distintos barrios de Mar del Plata con el objetivo de prevenir picadas ilegales, reducir los siniestros viales y combatir el delito cometido con motovehículos. En lo que va del año, los operativos permitieron secuestrar 4198 motos por distintas irregularidades, de las cuales 1349 serán compactadas en los próximos días, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad.

Ads

Los procedimientos son realizados por el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fuerzas federales. En ese sentido, el intendente Agustín Neme destacó la noticia en redes sociales y señaló que “no vamos a ceder frente a los que no cumplen las reglas”.

4.198 MOTOS SECUESTRADAS EN LO QUE VA DEL AÑO



Solo en agosto llevamos secuestradas 131 motos en operativos en distintos barrios de la ciudad.



Los controles van a seguir y también las consecuencias: en los próximos días vamos a compactar 1.349 motos que fueron secuestradas por… pic.twitter.com/T493W1NKco — Agustin Neme (@agustin_neme) August 14, 2026

En cuanto a la estadística, durante agosto se contabilizaron 131 secuestros en procedimientos realizados en Punta Mogotes, Faro Norte, Colinas de Peralta Ramos, Fortunato de la Plaza, San Cayetano, Los Pinares, López de Gomara, Parque Luro, Villa Primera, Alfar y Constitución.

Desde la Secretaría de Seguridad remarcaron que los operativos forman parte de una política sostenida del gobierno local orientada a “fiscalizar el cumplimiento normativo, garantizar la seguridad ciudadana y fortalecer el ordenamiento en el espacio público”.

Puede interesarte

Los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos del Partido de General Pueyrredon, con la participación coordinada de las fuerzas municipales, provinciales y federales.

Ads

Ads