Thiago Vera dio un paso clave en su recuperación tras permanecer 50 días internado por las graves heridas que sufrió al ser atropellado por un colectivo en las inmediaciones del Skatepark de Mar del Plata. El joven dejó la terapia intensiva y fue trasladado a una sala de cuidados intermedios, donde comenzó una nueva etapa de su recuperación.

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“Thiaguito salió de terapia intensiva, lo han trasladado a sala intermedia. Por suerte, ese es un avance muy, muy bueno”, contó Diego Vera, su papá. Además, explicó que comenzó con los primeros trabajos de rehabilitación de la parte motriz y muscular junto a los profesionales, con el objetivo de recuperar progresivamente fuerza y movilidad.

El camino todavía será largo y requerirá nuevas intervenciones quirúrgicas. Según explicó su padre, Thiago deberá someterse a una cirugía en una de sus piernas, donde sufrió una fractura expuesta, y a otra intervención en la cabeza para cubrir la zona donde le retiraron una pieza de hueso durante los tratamientos. La expectativa de la familia es que, con el avance de la rehabilitación, pueda volver a caminar con muletas.

“Ha habido un cambio en los últimos cinco o seis días muy bueno. Viene evolucionando muy bien, por suerte”, destacó Diego, quien recibió con alivio la salida de su hijo de terapia intensiva después de varias semanas de incertidumbre.

Thiago resultó gravemente herido cuando el interno 173 de la línea 532 avanzó hacia el sector de paradas ubicado sobre el Boulevard Marítimo. En el mismo episodio murió Guadalupe Francos, de 18 años. El joven sufrió, entre otras lesiones, una fractura expuesta en una pierna y un severo traumatismo de cráneo. Según relataron testigos, durante el momento del impacto alcanzó a empujar a su novia para alejarla del vehículo.

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Mientras la familia concentra sus fuerzas en la recuperación de Thiago, la investigación judicial continúa. Diego señaló que la causa sigue en proceso y anticipó que mantendrán una reunión con el fiscal para conocer mayores detalles sobre el expediente. Por ahora, el principal objetivo es seguir acompañando al joven en esta nueva etapa y celebrar cada avance en un proceso que, después de 50 días, comienza a mostrar señales alentadoras.

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