La Justicia confirmó la sentencia que declaró ilegítimo el aumento del 142,7% aplicado por Obras Sanitarias (OSSE) a las tarifas de agua y cloacas en 2024. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazó los recursos presentados por la Municipalidad de General Pueyrredon y la empresa y ratificó que los usuarios deberán recibir una compensación por las sumas abonadas.

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Los camaristas consideraron que, antes de aplicar una modificación tarifaria de ese alcance, debía garantizarse una instancia efectiva de información y participación ciudadana. En ese sentido, señalaron que la publicidad de los actos municipales, la Banca 25 del Concejo Deliberante y la posterior aprobación del incremento no fueron suficientes para cumplir con ese requisito.

El fallo también rechazó el argumento de que el incremento podía ser considerado simplemente una actualización para compensar la inflación. Para los jueces, si una medida genera un aumento considerable en el monto que deben pagar los usuarios, se trata de una modificación tarifaria y debe contar con las garantías correspondientes. La Cámara admitió que podrían existir mecanismos de actualización vinculados a la inflación, pero aclaró que deben estar previamente establecidos y debatidos.

La demanda había sido impulsada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), representada por el abogado Gabriel Martínez Medrano. La Justicia confirmó que los montos cobrados en función del aumento cuestionado deberán ser imputados a futuras facturaciones, aunque todavía resta determinar cuánto dinero deberá devolverse y en cuántas cuotas se realizará la compensación.

Además, la Cámara ordenó que el expediente regrese a Primera Instancia para analizar un reclamo de ADDUC por una indemnización equivalente al 25% de las sumas cobradas. La resolución no implica que ese porcentaje haya sido reconocido, sino que establece que el juzgado deberá determinar si corresponde o no ese resarcimiento. OSSE y la Municipalidad todavía cuentan con la posibilidad de recurrir la decisión ante la Suprema Corte bonaerense.

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