Mar del Plata tendrá este viernes 14 de agosto una jornada fresca y con abundante nubosidad, en continuidad con las bajas temperaturas de los últimos días.

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Durante la mañana, el cielo estará nublado a mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 10°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, alrededor del 10%, por lo que no se esperan lluvias importantes.

Por la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 12°C y podrían registrarse algunos intervalos de cielo parcialmente nublado. Los vientos serán moderados y llegarán desde el sector noreste.

Hacia la noche volverá a predominar el cielo cubierto, mientras que el termómetro descenderá hasta ubicarse alrededor de los 11°C.

De esta manera, la ciudad atravesará un viernes sin grandes cambios de temperatura, con ambiente fresco durante todo el día y escasas posibilidades de precipitaciones.

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