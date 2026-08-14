La Municipalidad de General Pueyrredon informó cómo funcionarán los principales servicios durante el fin de semana largo por el feriado del lunes 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

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En materia de salud, permanecerán abiertos los centros de Ameghino, en Luro 10.052; Batán, en calles 145 y 132; La Peregrina, en el kilómetro 17 de la Ruta 226; Playa Serena, en Calle 11 Nº 360; y Oñativia, en José Hernández 475. Además, el Centro de Salud Alto Camet, ubicado en Cura Brochero 7100, atenderá demanda espontánea de 8 a 20.

Ante una emergencia médica estará disponible el SAME, al 107, las 24 horas, mientras que para situaciones vinculadas con salud mental funcionará la línea gratuita 109.

La recolección domiciliaria de residuos se realizará con normalidad, sin modificaciones por el feriado.

En el Cementerio Parque, los portones estarán abiertos de 7 a 17.30 y la administración atenderá entre las 7.30 y las 12. Los servicios de inhumación en nichos, bóvedas y panteones podrán ingresar de 9 a 12.

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Por su parte, durante el lunes 17 el Cementerio La Loma tendrá atención administrativa de 8 a 17.30 y la introducción a depósito se realizará entre las 9 y las 12.30. El acceso de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17.30, mientras que el de Paso y Bernardo de Irigoyen funcionará de 8 a 13.

La Secretaría de Seguridad mantendrá guardias mínimas y para situaciones de urgencia mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal y el área de Tránsito. Defensa Civil continuará atendiendo a través del 103, mientras que ante emergencias se deberá llamar al 911.

También habrá servicios disponibles desde Desarrollo Social. El Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo funcionará las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género seguirá habilitado el 144 y, ante una emergencia, el 911.

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Quienes necesiten solicitar asistencia para una persona en situación de calle podrán hacerlo a través de la opción 5 del 147, comunicándose con el Parador Las Américas al 465-0443 o mediante WhatsApp al 223 520-9122. La Dirección de Asistencia a las Víctimas también mantendrá disponible el WhatsApp 223 590-2945.

Finalmente, Obras Sanitarias (OSSE) mantendrá sus guardias operativas para inconvenientes relacionados con agua, cloacas y desagües pluviales. Las consultas podrán realizarse por WhatsApp al 223 694-8900 o a través del 0810-666-2424.

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