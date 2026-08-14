La Municipalidad de General Pueyrredon realizará una nueva edición del taller de empleabilidad “Gestión Inteligente de la búsqueda laboral”, destinado a personas mayores de 18 años que busquen incorporar herramientas para ingresar o reinsertarse en el mercado laboral.

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La jornada tendrá lugar el martes 18 de agosto, de 15 a 18, en Villa Mitre, ubicada en Lamadrid 3870. La propuesta es impulsada por la Dirección de Empleo y Formación para el Trabajo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, junto con el Grupo Ceta.

Durante el encuentro se trabajará sobre contenidos prácticos vinculados con la elaboración de un currículum, la preparación para entrevistas laborales, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. También se brindarán herramientas para identificar oportunidades de empleo de acuerdo con los intereses y capacidades de cada participante.

El objetivo de la capacitación es fortalecer las posibilidades de inserción laboral y acercar conocimientos vinculados con las demandas actuales del mercado de trabajo local.

La actividad tiene cupos limitados y requiere inscripción previa a través del formulario disponible en formularios.mardelplata.gob.ar?id=1270.

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Además, quienes necesiten asesoramiento laboral pueden acercarse a las oficinas municipales de Marcelo T. de Alvear 115 o Salta 1842, 5° piso, de lunes a viernes de 8 a 15. Allí se brinda ayuda para cargar el currículum, postularse a búsquedas laborales vigentes y recibir orientación.

Más información sobre programas y oportunidades de empleo se encuentra disponible en mardelplata.gob.ar/empleo.

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