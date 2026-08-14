El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) implementó una serie de adecuaciones técnicas y tecnológicas en la Planta de Asfalto Municipal para iniciar la producción local de material asfáltico en frío, reduciendo en un 30% los costos logísticos y eliminando el traslado del insumo desde distancias superiores a los 400 kilómetros.

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Seguín se indicó desde el organismo, este permite tener una disponibilidad de material constante para que, todos los días, haya tres o cuatro unidades móviles recorriendo las calles de la ciudad y reparando pequeños y medianos baches.

Con relación al equipamiento, adquirido hace tres años y acondicionado junto al proveedor, se explicó que el objetivo es que la producción de este material pueda desarrollarse localmente, eliminando la necesidad de viajes largos que desgastan al recurso humano como a los vehículos de la flota.

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Por su parte, desde el área de Vialidad remarcaron que esta nueva capacidad de elaboración complementará el esquema de trabajo actual, optimizando los plazos de respuesta en la vía pública y reforzando la intervención directa en los distintos sectores del distrito.

Finalmente, se enfatizó el valor de la medida para la comunidad ya que brinda la posibilidad de contar con el material de forma permanente y seguir trabajando de manera sostenida para resolver la problemática del bacheo.

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