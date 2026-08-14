La crisis en la atención de los afiliados de PAMI continúa generando preocupación en Mar del Plata y comienza a impactar con mayor fuerza sobre el sistema público de salud. El conflicto entre la obra social y distintos prestadores privados, entre ellos la Clínica Mar del Plata, dejó a numerosos pacientes sin sus prestaciones habituales y derivó parte de esa demanda hacia el Hospital Interzonal.

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En las últimas jornadas se registró un incremento significativo en la cantidad de personas que llegan a la guardia del HIGA, algunas de ellas con cuadros que requieren internación. La situación se suma a la elevada demanda que el hospital público viene sosteniendo desde hace tiempo y que mantiene tensionada la disponibilidad de camas y los servicios de mayor complejidad.

El escenario genera especial preocupación por las áreas de internación y camas críticas, donde un aumento sostenido de pacientes puede comprometer la capacidad de respuesta ante nuevas emergencias. La situación se da mientras continúa el conflicto entre PAMI y los prestadores privados, sin una solución definitiva para los afiliados afectados.

En Mar del Plata existen otros establecimientos privados que mantienen convenios con PAMI y cuentan con capacidad para recibir pacientes. En ese contexto, resulta clave que la obra social pueda redistribuir la demanda y garantizar la continuidad de las prestaciones para evitar que el sistema público termine absorbiendo el impacto de la crisis.

Mientras tanto, el HIGA continúa garantizando la atención de las urgencias y de los pacientes que concurren a su guardia. La preocupación está puesta principalmente en que la situación se prolongue y provoque una sobrecarga todavía mayor sobre un hospital que ya funciona con una demanda elevada.

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