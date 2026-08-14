Más de 200 emprendedores y 30 marcas participaron del encuentro de franquicias FranquiDay en el espacio del Torreón del Monje, una jornada organizada conjuntamente por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado de la Municipalidad de General Pueyrredon y la plataforma NegoZona donde se concretaron más de 250 reuniones de negocios.

Ads

A través de un esquema basado en entrevistas individuales agendadas previamente, la actividad facilitó el intercambio directo entre inversores y responsables de expansión, permitiendo resolver consultas específicas y analizar distintas alternativas comerciales dentro de una misma jornada.

La edición 2026 tuvo un significado especial al marcar el regreso del evento a Mar del Plata -ciudad donde nació en 2024- tras haber recorrido distintos puntos del país hasta alcanzar su décimo encuentro.

Puede interesarte

Al respecto, el CEO de NegoZona, Francisco Bastard, expresó estar “muy contentos de volver con el FranquiDay al lugar donde todo nació, dos años después y para celebrar nuestra décima edición”.

“Regresamos a Mar del Plata con 30 marcas, más de 200 emprendedores y más de 250 reuniones de negocios concretadas en una jornada. La convocatoria superó nuestras expectativas y confirmó cuánto creció el FranquiDay desde aquel primer encuentro”, expresó.

Ads

Ads