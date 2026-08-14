El fiscal Germán Vera Tapia encabezó hoy un allanamiento en las instalaciones de la Clínica Mar del Plata (San Luis entre Gascón y Alberti), en el marco de tres investigaciones judiciales iniciadas a partir de denuncias por presunta mala praxis, falta de atención médica y averiguación de causales de muerte. El procedimiento se realizó mientras los trabajadores del establecimiento mantienen una medida de retención de tareas por atrasos salariales.

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Respecto de la inspección realizada por la comitiva judicial, Vera Tapia explicó a El Marplatense que concurrieron a la clínica para “secuestrar historias clínicas y a certificar con un médico del Ministerio Público el estado de salud de dos pacientes que estaban internados ahí, que la familia denunciaba que no los estaban atendiendo correctamente”.

Sin embargo, al llegar al establecimiento se encontraron con que ninguno de los dos pacientes permanecía internado. “De los dos no encontramos a ninguno, porque uno había sido trasladado al Houssay y el otro había fallecido dos días antes”, señaló el fiscal.

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En relación con el trasfondo judicial de los procedimientos realizados durante estas semanas, Vera Tapia precisó que “las causas son tres, la primera por averiguación de causales de muerte”. Además, confirmó que durante el allanamiento pudieron obtener parte de la documentación: “Nos llevamos las historias clínicas que fuimos a buscar”.

El fiscal también indicó que, a partir de las situaciones detectadas, desde el Ministerio Público solicitaron que se adopten medidas para mejorar la atención de los pacientes. “Pedimos por favor que mejoren la atención, aunque no es una competencia nuestra”, aclaró.

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En paralelo, la Clínica Mar del Plata atraviesa un conflicto laboral derivado de atrasos en el pago de salarios. De todos modos, el fiscal describió el funcionamiento actual del establecimiento: “No es que no está funcionando la clínica, sino que está a mitad de su capacidad”.

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Más allá de las denuncias particulares que dieron origen a las investigaciones, el fiscal advirtió que la situación podría estar generando consecuencias sobre el sistema sanitario en general. “Estamos viendo un problema más que puntual de una sola persona o de dos, más de salud pública”, sostuvo.

Vera Tapia señaló además las dificultades que atraviesan otros efectores y obras sociales. “Tanto PAMI como IOMA están colapsadas y se colapsó el Hospital Interzonal General de Agudos, porque como no los atienden en las clínicas privadas que los tienen que atender, terminan todos allá”, explicó.

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Ante este escenario, se dispuso la realización de una reunión de urgencia con distintos sectores involucrados. “Vamos a hacer una reunión con todos los actores provinciales y municipales, y de las obras sociales”, adelantó Vera Tapia a la vez que adelantó que la semana próxima podría haber novedades.