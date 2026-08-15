Tragedia en Las Avenidas: murió uno de los cuatro jóvenes atropellados tras un violento vuelco
El siniestro ocurrió en Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre. La camioneta salió despedida hacia la acera tras ser impactada por un Volkswagen Gol Trend.
Un joven perdió la vida en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de ser embestido esta madrugada por una camioneta que chocó y volcó sobre la vereda en el barrio Las Avenidas. La víctima se encontraba junto a cuatro amigos -también atropellados- en la puerta de un comercio.
El hecho ocurrió cerca de las 02:36 en Cerrito entre Magallanes y 12 de Octubre, cuando un Volkswagen Gol Trend conducida por un joven de 21 colisionó por alcance a una camioneta Toyota RAV4, a cargo de un conductor de la misma edad.
Como consecuencia del impacto, la camioneta perdió el control, volcó sobre la cinta asfáltica y salió despedida hacia la acera. En ese desplazamiento, embistió a un grupo de personas y varias motocicletas que se encontraban frente a un almacén de atención continua.
Las cuatro personas atropelladas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia por el servicio de emergencias al HIGA, donde finalmente uno de los heridos murió.
Los controles de alcoholemia realizados a los dos conductores arrojaron resultado negativo. En el lugar del siniestro trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Bomberos, agentes de Tránsito y efectivos de la Policía Científica.