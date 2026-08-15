Un joven perdió la vida en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de ser embestido esta madrugada por una camioneta que chocó y volcó sobre la vereda en el barrio Las Avenidas. La víctima se encontraba junto a cuatro amigos -también atropellados- en la puerta de un comercio.

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El hecho ocurrió cerca de las 02:36 en Cerrito entre Magallanes y 12 de Octubre, cuando un Volkswagen Gol Trend conducida por un joven de 21 colisionó por alcance a una camioneta Toyota RAV4, a cargo de un conductor de la misma edad.

Como consecuencia del impacto, la camioneta perdió el control, volcó sobre la cinta asfáltica y salió despedida hacia la acera. En ese desplazamiento, embistió a un grupo de personas y varias motocicletas que se encontraban frente a un almacén de atención continua.

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Las cuatro personas atropelladas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia por el servicio de emergencias al HIGA, donde finalmente uno de los heridos murió.

Los controles de alcoholemia realizados a los dos conductores arrojaron resultado negativo. En el lugar del siniestro trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Bomberos, agentes de Tránsito y efectivos de la Policía Científica.

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